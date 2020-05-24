الصحة العالمية: سجلنا نحو 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الأحد، تسجيل نحو 110 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، حسبما أفادت روسيا اليوم.

وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ارتفعت بواقع 109885 حالة جديدة لتصل إلى 5206614.

فيما ارتفعت أعداد وفيات وباء كورونا، بواقع 5625 حالة وفاة جديد ليصل الإجمالي إلى 337736 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، في 30 يناير، حالة طارئة على المستوى الدولي، كما أعلنته يوم 11 مارس جائحة عامة.