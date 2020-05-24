الأردن: انتهاء الحظر الشامل المفروض خلال أيام العيد غدًا

وكالات

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، عن عودة حركة تنقل المواطنين، بدءا من غدًا الاثنين، كما كانت خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساء.

وأشار العضايلة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أنه سيسمح الاثنين للمواطنين والمقيمين باستخدام مركباتهم، وسيسمح في ثاني أيام العيد بتنقل المركبات التي تنتهي أرقامها برقم فردي.

وتنتهي عند منتصف هذه الليلة فترة الحظر الشامل التي فرضتها الحكومة الأردنية منذ ليلة الجمعة الماضية.

وسجلت السلطات الصحية في الأردن، في وقت سابق من اليوم، 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد لدى سائقي شاحنات قادمين عبر مركز حدود العمري، منهم 3 أردنيين وآخر من جنسية عربية.