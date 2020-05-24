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المرصد: وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

08:39 م الأحد 24 مايو 2020
المرصد: وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

المرصد السوري

سوريا - (أ ش أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 10100 مقاتل بعد وصول دفعة جديدة قوامها 500 مقاتل.

وأكد المرصد، حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية"، اليوم الأحد، وصول دفعة جديدة من عناصر الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب الوفاق، بينهم مجموعة غير سورية، في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 3400 مجند.

يأتي هذا في وقت لا تزال أنقرة فيه تواصل دعمها للميليشيات الليبية حيث هبطت طائرتا شحن من تركيا بمطار مصراتة الليبي.

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