العراق يسجل 197 إصابة جديدة و8 حالات وفاة بفيروس كورونا



العراق - (أ ش أ)



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم فحص 6503 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 188685، وبلغت عدد حالات الشفاء 153 حالة و8 حالات وفاة.