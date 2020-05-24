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المعارضة البريطانية تدعو للتحقيق مع مستشار جونسون لخرقه قواعد الإغلاق

08:11 م الأحد 24 مايو 2020
المعارضة البريطانية تدعو للتحقيق مع مستشار جونسون لخرقه قواعد الإغلاق

بوريس جونسون

وكالات

تعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، لضغوطات متزايدة لإقالة كبير مساعديه دومينيك كامينجز، الذي يواجه، للمرة الثانية، اتهامات بخرق قواعد الإغلاق المفروضة لمكافحة وباء كورونا المستجد، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز".

وعارضت الحكومة البريطانية، حتى الآن الدعوات لإقالة كامينغز الذي يتهم بأنه انتهك قواعد العزل بسفره من منطقة إلى أخرى داخل البلاد مع زوجته التي كانت تعاني من عوارض المرض. لكن دعوات تنحيه صدرت الأحد حتى من نواب حزبه.

ودعت المعارضة البريطانية للتحقيق مع دومينيك كامينجز، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وذلك في أعقاب الرحلة التي قام بها وسط إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر اليوم الأحد، إن "هذا كان اختبارا لرئيس الوزراء، وهو فشل فيه"، مضيفا أن سكرتير الحكومة يجب أن يطلق التحقيق فورا في تصرفات مستشاره.

بوريس جونسون بريطانيا دومينيك كامينجز فيروس كورونا

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