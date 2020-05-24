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وزير فرنسى يرجح ارتفاع الديون بما يفوق توقعات الحكومة بسبب كورونا

06:43 م الأحد 24 مايو 2020
وزير فرنسى يرجح ارتفاع الديون بما يفوق توقعات الحكومة بسبب كورونا

فيروس كورونا في فرنسا

باريس - (د ب أ)

قال وزير الموازنة الفرنسي جيرالد دارمانين، إنه من المرجح أن يرتفع دين البلاد بما يفوق توقعات الحكومة، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا

وفي أحدث موازنة لفرنسا في أبريل، توقعت الحكومة أن يبلغ الدين 115 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد ، قامت فرنسا بالفعل بإعادة كتابة ميزانيتها مرتين هذا العام، وتعتزم الحكومة وضع ميزانية طوارئ ثالثة في حزيران /يونيو لمواجهة تداعيات الجائحة، بما في ذلك نفقات لدعم العمال والشركات.

وقال دارمانين في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية اليوم الأحد إنه "في هذه الأزمة، هناك تأثير هائل مع اتخاذ كل من الدخل والانفاق لاتجاه مغاير للأخر ، حيث تنفق المزيد في ظل دخل ضريبي أقل ونشاط اقتصادى أقل، لذا فسيكون (الدين) بالتأكيد أكثر من 115 بالمئة".

وفي وقت سابق من مايو الجاري، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لفرنسا إلى سلبي بسبب أنها تتوقع حدوث زيادة حادة في المديونية والاقتراض.

فيروس كورونا ارتفاع الديون فرنسا

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