جونسون: سنبقي على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتح المدارس مطلع يونيو

وكالات:

أكد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، اليوم الأحد، أن الإدارة الجماعية ساعدت في مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.

أعلن جونسون عن بدء إجراءات المرحلة الثانية من خطة تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب كورونا.

وقال، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المرحلة الثانية من تخفيف القيود، تتضمن إعادة فتح المدارس، لافتًا إلى أن هناك فتح جزئي للمدار الابتدائية اعتبارًا من أول يونيو المقبل.

وشدد رئيس وزراء بريطانيا، على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، مع إعادة فتح المدارس، وتوفير أجواء صحية آمنة للطلبة.