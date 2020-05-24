زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إيران

الكويت - (أ ش أ)

أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، أنها سجلت زلزالاً قوته 5.1 على مقياس ريختر غرب إيران في في الساعة 12.13 ظهرًا، وعلى عمق 10 كلم وعلى بعد 340 كلم من مدينة الكويت.

وأضافت الشبكة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الزلزال متوسط القوة، وشعر به العديد من سكان المناطق الساحلية بالكويت، مشيرة الى أنه من المتوقع حدوث هزات ارتدادية أقل قوة.