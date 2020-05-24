مستشار بالبيت الأبيض: معدل البطالة ربما يظل مرتفعا في العام الحالي

واشنطن - (د ب أ)



حذر أحد كبار مستشارى البيت الأبيض، اليوم الأحد، من أنه من غير المرجح أن ينخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة، إلى ما دون 10% قبل أن تتجه البلاد إلى الانتخابات في تشرين ثان/نوفمبر، وهو أحدث تحذير من أن تعافي الوظائف من أزمة فيروس كورونا سيظل بطيئا.

وقال كيفين هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب، لشبكة (سي إن إن)، اليوم ، إن معدل البطالة للشهر المقبل قد يصل إلى 20%، لكن بعدها يمكن أن يبدأ في الانخفاض.

وأضاف هاسيت أن الاقتصاد قد يصل إلى "نقطة انعطاف" وربما يبدأ في الارتداد في الربع الثالث. وتابع: "البطالة ستكون شيئا ما يتراجع ببطء".

ويسعى ترامب من أجل إعادة انتخابه في تشرين ثان/نوفمبر. وقبل الجائحة، كان يعول على الاقتصاد القوي نسبيا لمساعدة حملته الانتخابية، لكنه الآن يواجه ركودا ومعدلات بطالة لم تشهدها البلاد منذ الكساد العظيم خلال الثلاثينيات من القرن الماضى .

وأقر هاسيت بأنه حتى إن كانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تتجه بقوة نحو إعادة فتح الاقتصاد، لن يعود أفراد الشعب لحياتهم الطبيعية بشكل كامل حتى يتوافر لديهم الشعور بالأمان، وهو ربما لن يحدث قبل توافر لقاح, ويمكن أن يكون هذا جاهزا بحلول الشتاء فقط أو العام المقبل.

ويسعى ترامب بقوة نحو إعادة فتح الشركات والكنائس وإعادة الحياة لطبيعتها.

وحذر مكتب الميزانية في الكونجرس من أن انتعاش الوظائف سيكون بطيئا، وستظل البطالة عند 6ر8% بحلول الربع الأخير من عام 2021.