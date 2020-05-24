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كورونا في السعودية: انتشار أمني في مكة المكرمة في أول أيام عيد الفطر

05:01 م الأحد 24 مايو 2020
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وكالات:

أكد الأمن السعودي اليوم الأحد، مواصلة عناصره انتشارهم في أول أيام عيد الفطر السعيد في ميادين وشوارع وضواحي مكة المكرمة، وحول المسجد الحرام ومنافذ الخروج والدخول من وإلى المدينة، حسبما نقلت صحيفة سبق.

وأشار الأمن، حسب الصحيفة، إلى أن العملية تأتي ضمن نطاق تطبيق أمر منع التجول الكامل، حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأضاف، أن رجال الأمن حرصوا على تسهيل الحركة المرورية من أجل تمكين وصول البضائع والخدمات والمستلزمات التي يحتاج إليها السكان، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة في ظل الالتزام التام من قبل الجميع بمنع التجول.

وخلت الشوارع والميادين في مكة المكرمة من السيارات والمارة عدا الجهات المستثناة.

وأعلنت الجهات الأمنية في السعودية الجمعة الماضي، تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة حتى يوم الأربعاء المقبل.

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