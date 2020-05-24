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فيروس كورونا: تسجيل 16 إصابة جديدة في سوريا

03:56 م الأحد 24 مايو 2020
فيروس كورونا: تسجيل 16 إصابة جديدة في سوريا

السلطات الصحية في سوريا

دمشق- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لقادمين من الخارج.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة الانباء السورية( سانا) اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا قد ارتفع إلى 86 إصابة.

ولفتت إلى شفاء أربعة مصابين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 .

وسجلت سوريا أول إصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص جاء من خارج البلاد، وتم تسجيل أول حالة وفاة هناك في 29 من نفس الشهر.

ووضعت الحكومة السورية أكثر من 2500 شخص قدموا من خارج البلاد قيد الحجر الصحي في العاصمة دمشق.

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