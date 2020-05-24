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إصابة 107 أشخاص بكورونا عقب حضور قداس في فرانكفورت

03:55 م الأحد 24 مايو 2020
إصابة 107 أشخاص بكورونا عقب حضور قداس في فرانكفورت

كورونا

فرانكفورت- (د ب أ):

أعلن كاي كلوزه، وزير الصحة بولاية هيسن الألمانية، اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 107 شخص أُصِيْبُوا بفيروس كورونا المستجد عقب حضورهم قداسا بالكنيسة المعمدانية في مدينة فرانكفورت الألمانية قبل نحو أسبوعين.

ويقيم هؤلاء الأشخاص في مدينة فرانكفورت وثلاث مناطق أخرى في هيسن.

وأُعْلِنَ أمس السبت أن عدد حالات الإصابة تجاوز 40 حالة.

وكان مدير إدارة الصحة في فرانكفورت، رينيه جوتشالك، قال أمس: "الغالبية العظمى من المصابين ليسوا في حالة مرضية صعبة. على حد علمنا، هناك شخص واحد فقط بالمستشفى".

ويرجح نائب رئيس الكنيسة البروتستانتية-المعمدانية، فلاديمير بريتسكاو، أن يكون عدد المصابين الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى ستة.

فرانكفورت ولاية هيسن الألمانية فيروس كورونا

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