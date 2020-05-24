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الصين: التعاون بين بكين وموسكو قلعة أمام هجمات بعض الدول

03:50 م الأحد 24 مايو 2020
الصين: التعاون بين بكين وموسكو قلعة أمام هجمات بعض الدول

وانغ يي

وكالات:

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن روسيا والصين تدعمان وتحميان بعضهما البعض، في مواجهة الهجمات عديمة الأساس، التي تشنها دول فردية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19، حسبما نقلت وكالة تاس الإخبارية.

وأعرب الوزير، عن ثقته بأن التعاون الثنائي بين روسيا والصين، "قلعة قوية" في وجه "الفيروس السياسي".

وأضاف: "في مواجهة هذا الهجوم غير مبرر، ومحاولات التشويه من جانب دول منفردة في ظروف الجائحة، تدافع روسيا والصين وتدعمان بعضهما البعض، وتدافعان عن العدالة لتصبحا حصنا منيعا أمام الفيروس السياسي، مما يدل على مستوى عال من التعاون الاستراتيجي بين الصين والاتحاد الروسي".

وتابع الوزير الصيني القول: "أنا مقتنع بأن استقرار السلام العالمي والحياد الدولي والعدالة، تبقى تحت حماية موثوقة، ما دامت روسيا والصين تقفان في صف واحد جنبا إلى جنب".

وانغ يي الصين فيروس كورونا موسكو

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