السعودية تسجل 11 حالة وفاة و2399 إصابة جديدة بكوررونا
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم اليوم الأحد تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 390 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل 2399 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 72560 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 2284 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 43520 .
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