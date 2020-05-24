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وزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة للدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية إلى جانب موسكو

03:07 م الأحد 24 مايو 2020
وزير الخارجية الصيني: بكين مستعدة للدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية إلى جانب موسكو

وزير الخارجية الصيني وانج يي

بكين- (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الأحد، أن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لدعم وتثبيت نتائج الحرب العالمية الثانية.

وقال وانج يي خلال مؤتمره الصحفي لوكالة "سبوتنيك" الروسية : إن " الصين مستعدة لتقوية التعاون الاستراتيجي مع روسيا والتمسك بنتائج الحرب العالمية الثانية " .

وأضاف وزير الخارجية الصيني قائلا: " الدفاع عن النتائج سيكون بحزم وفق ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية " .

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتزم إجراء محادثة جادة مع المسؤولين في واشنطن حول تشويه الولايات المتحدة لنتائج ودور الاتحاد السوفيتيي في الحرب العالمية الثانية .

ونشر البنتاجون تقريرا عن الحرب العالمية الثانية تحتوي على معلومات خاطئة، رغم أنه من الحقائق الدامغة، أن الانتصار على ألمانيا النازية أحرزه الاتحاد السوفيتي وحلفاؤه (أي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا).

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