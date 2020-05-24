شرطة هونج كونج تطلق الغاز على متظاهرين تحدوا التحذيرات

هونج كونج- (د ب أ):

أطلقت الشرطة في هونج كونج الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين تحدوا التحذيرات وشاركوا في مسيرة وصفوها بأنها "مظاهرة ضد الشر"، وفقا لما ذكرته هيئة إذاعة وتليفزيون هونج كونج.

وجاءت المسيرة ردا على فرض بكين قانون للأمن القومي على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. وكانت الشرطة رفعت الرايات الزرقاء التحذيرية ثلاث مرات، على الأقل، وحذرت من أن هذا سوف يكون تجمعا غير قانوني.

وتم تمرير القانون الجديد يوم الجمعة في بداية الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية الوطنية الصينية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن مسؤولين كبار في هونج كونج دافعوا عن خطة الصين، حيث قال وزير المالية بول تشان إنها ستساعد في تهدئة الاضطرابات السياسية المستمرة في هونج كونج، وهو التهديد الرئيسي للثقة في القطاع المالي.

وكتب تشان في منشور باللغة الصينية على موقعه الرسمي على الإنترنت: "لن يكون هناك تدخل في الحرية أو الحقوق التي يتمتع بها عامة الناس بموجب القانون، ولن تتأثر الحياة اليومية، وسوف يستمر ضمان أمن الممتلكات بشكل فعال".

ويشعر العديد من مواطني هونج كونج بأن القانون الجديد ينتهك الحريات لأنه سيسمح للشركات الصينية بتشكيل أجهزة أمنية.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن القانون يعني نهاية مبدأ "دولة واحدة ونظامان".