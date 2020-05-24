العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بلغاريا 2408 وتعافي 808 حالات

صوفيا- (أ ش أ):

أعلن مقر العمليات الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في بلغاريا أنه سجل 36 حالة اصابة جديدة بالفيروس بعد فحص 1605 عينة تم اختبارها في ال 24 ساعة الماضية

قال المقر - في بيان له بثته وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الأحد - أنه بهذا ، بلغ عدد الحالات المسجلة للفيروس التاجي الجديد في بلغاريا 2408. كما أن عدد الأشخاص الذين تم علاجهم من (كوفيد - 19) هو 808.

وأضاف أنه يوجد 258 مريضاً ب(كوفيد - 19) مثبتون في المؤسسات الطبية. 29 منهم في وحدات العناية المركزة.

أما بالنسبة لوضع الطواقم الطبي من العدوى المؤكدة بالفيروس التاجي ، فقد تم التعرف على حالات جديدة لطبيب وممرضة

وحتى الآن بلغ عدد الوفيات من الفيروس 126 شخصًا في بلغاريا ، وآخر حالة تم الإبلاغ عنها هي لامرأة تبلغ من العمر 74 عامًا توفيت في مستشفى سانت آنا في صوفيا. وكانت تعانى من مرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب التاجية.

وفي تطور آخر، تمكن أحد المشاريع البحثية الـ 18 التي اختارتها المفوضية الأوروبية للدعم المالي في تطوير مكافحة الفيروسات التاجية من ابتكار نظام جديد للاختبار السريع عالي الدقة، والذي يسمح بالحصول على نتائج لـ (كوفيد - 19) في خلال نصف ساعة.

وتشارك في هذا المشروع منظمات عامة وخاصة من أيرلندا وإيطاليا وبريطانيا والصين

وقالت ماريا جابرييل ، مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والبحوث والثقافة والتعليم والشباب، "من الجيد أن نرى أن هؤلاء الباحثين قد أخذوا التحدي على محمل الجد ، وطوروا نظام التشخيص الجديد هذا بسرعة واستجابوا لندائنا العاجل. من المهم جدًا تشخيص الفيروس التاجي بشكل أسرع وأكثر دقة ، لأن هذا يقلل من خطر الانتشار الإضافي ، ".

وقالت مديرة المشروع ، الشركة الأيرلندية HiberGene انها حصلت بالفعل على الإذن اللازم لتزويد الاختبارات إلى السوق الأوروبية.