الصحة الإماراتية: تسجيل 781 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة وشفاء 561

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 29,485.

وأضافت وزارة الصحة الإماراتية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية- أنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 245 حالة، كما أعلنت شفاء 561 حالة جديدة وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15,056 حالة.