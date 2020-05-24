كوريا الجنوبية تشارك بمدمرتين في مناورات تقودها الولايات المتحدة بالمحيط الهادئ

سول- (أ ش أ):

أكد مصدر عسكري بارز في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن القوات البحرية الكورية تعتزم إرسال مدمرتين فقط للمشاركة في المناورات البحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، التي من المقرر أن تبدأ بالقرب من هاواي في أغسطس المقبل، حيث يُتوقَّع أن يتم تخفيض حجم التدريبات التي تجرى مرة في كل عامين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وسوف ترسل البحرية مدمرة من طراز إيجيس وحمولتها 7,600 طن ومدمرة حمولتها 4,400 طن إلى مناورات حافة المحيط الهادئ (ريمباك)، المقرر إجراؤها في الفترة بين 17 إلى 31 أغسطس...حسبما أفادت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

يذكر أنه، في عام 2018 أرسلت كوريا الجنوبية غواصة وطائرة دورية ونحو 700 جندي للمشاركة في المناورات فضلا عن المدمرات، ولكن لن يتم تعبئة هذه القوات هذا العام. ومن المتوقع أيضًا تخفيض عدد الجنود المشاركين في المناورات .

وقد تم تصميم المناورات لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة للأمن البحري واعتادت كوريا الجنوبية على المشاركة في الحدث بصورة منتظمة.

وقالت البحرية الأمريكية في وقت سابق إنها ستقلل التدريبات على الأرض والشواطئ ، وسوف تلغي الأحداث الاجتماعية في مناورات هذا العام بسبب المخاوف من وباء كورونا.