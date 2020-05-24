حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم تتجاوز 5 ملايين و 345 ألف حالة

لوس انجلوس - (د ب ا):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفاع حالات الإصابة عالميا للتجاوز 5 ملايين و 345 ألف حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى اليوم الأحد 5 ملايين و345 ألف و785 حالة .

وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة بالفيروس بلغت 342061 حالة وفاة.