حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم تتجاوز 5 ملايين و 345 ألف حالة
لوس انجلوس - (د ب ا):
أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء بشأن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفاع حالات الإصابة عالميا للتجاوز 5 ملايين و 345 ألف حالة.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة حتى اليوم الأحد 5 ملايين و345 ألف و785 حالة .
وأوضحت البيانات أن حالات الوفاة بالفيروس بلغت 342061 حالة وفاة.
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