بومبيو يعرب عن تقديره لتكيف المسلمين في رمضان مع أزمة كورونا
واشنطن - (أ ش أ):
أعرب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لما وصفه بتكيف المسلمين خلال شهر رمضان وعباداته مع ظروف عالمية غيرتها جائحة كورونا.
وأضاف الوزير، في سياق بيان له بمناسبة تهنئة المسلمين حول العالم بمناسبة عيد الفطر ، أن المسلمين خلال ذلك الشهر ركزوا على القيم الروحانية والتكافل والرحمة والكرم.
وأكد على أن العيد يمثل تذكيرا بأهمية التعاون المجتمعي وخدمة الآخرين وحماية حرياتهم بما في ذلك حرياتهم الدينية وخصوصا في أوقات الأزمات.
وأعرب بومبيو عن امتنانه للعديد من المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة والعالم، التي تقوم بمساعدة تلك الأقليات وإنقاذ أرواح أبنائها.
وقدم بومبيو تهنئته للمسلمين حول العالم بمناسبة عيد الفطر بعد صوم شهر رمضان وما شهده من قيم روحية.
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