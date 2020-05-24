زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا حزبيا لبحث تعزيز الردع النووي

الأحد 24 مايو 2020

04:02 ص الأحد 24 مايو 2020

سول - (د ب أ):

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماع اللجنة العسكرية المركزية بالحزب الحاكم لبحث السياسات الجديدة لتعزيز الردع النووي للبلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

كما ناقش الاجتماع الموسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم خطوات عسكرية مهمة وإجراءات تنظيمية وسياسية لتعزيز القوات المسلحة بشكل عام، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت الوكالة "أن الاجتماع استعرض سياسات جديدة لزيادة تعزيز ردع الحرب النووية للبلاد ووضع القوات المسلحة الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى بما يتماشى مع المتطلبات العامة لبناء وتطوير القوات المسلحة للبلاد".

ولم ترد تفاصيل بشأن "السياسات الجديدة" للردع النووي، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.