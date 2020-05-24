جو بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية هاواي
هونولولو، الولايات المتحدة - (د ب أ):
فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية هاواي أمس السبت، والتي تأجلت لأكثر من شهر بسبب فيروس كورونا".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن فاز على بيرني ساندرز عضو الكونجرس عن ولاية فيرمونت بنسبة 63 بالمئة مقابل 37 بالمئة، في الانتخابات التي أدلى فيها أكثر من 35 الف ناخب بأصواتهم عبر البريد.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب في 4 أبريل، وكان من المتوقع أن يصوت معظم أعضاء الحزب بالبريد ويصوت البعض عبر حوالي 20 مركز اقتراع شخصي في جميع أنحاء الولاية.
لكن المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا أجبرت الحزب على الإعلان في مارس الماضي إلغاء خطط التصويت الشخصي والسماح بالاقتراع بالبريد فقط.
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