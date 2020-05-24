أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

جو بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية هاواي

02:14 ص الأحد 24 مايو 2020
جو بايدن يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية هاواي

المرشح لانتخابات الرئاسة الاميركية جو بايدن

هونولولو، الولايات المتحدة - (د ب أ):

فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية هاواي أمس السبت، والتي تأجلت لأكثر من شهر بسبب فيروس كورونا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن فاز على بيرني ساندرز عضو الكونجرس عن ولاية فيرمونت بنسبة 63 بالمئة مقابل 37 بالمئة، في الانتخابات التي أدلى فيها أكثر من 35 الف ناخب بأصواتهم عبر البريد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب في 4 أبريل، وكان من المتوقع أن يصوت معظم أعضاء الحزب بالبريد ويصوت البعض عبر حوالي 20 مركز اقتراع شخصي في جميع أنحاء الولاية.

لكن المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا أجبرت الحزب على الإعلان في مارس الماضي إلغاء خطط التصويت الشخصي والسماح بالاقتراع بالبريد فقط.

جو بايدن ولاية هاواي فيروس كورونا الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15786

    عدد المصابين

  • 4374

    عدد المتعافين

  • 707

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5240905

    عدد المصابين

  • 2075914

    عدد المتعافين

  • 338762

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الفطر (بيان بالدرجات)