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حريق كبير برصيف تاريخي في ميناء سان فرانسيسكو

12:24 ص الأحد 24 مايو 2020
حريق كبير برصيف تاريخي في ميناء سان فرانسيسكو

حريق كبير برصيف تاريخي في ميناء سان فرانسيسكو

واشنطن (د ب أ)


شب حريق كبير اليوم الأحد، في رصيف بحرى تاريخي بميناء سان فرانسيسكو، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت هيئة الإطفاء إن الحريق شب صباح اليوم السبت (بتوقيت أمريكا) في منشأة تخزين على الرصيف التاريخي "بير 45" لسبب غير معروف.

وأضافت أن هناك خسائر مادية نجمت عن الحريق.

وهرع للسيطرة على الحريق حوالي 150 إطفائيا . وأضافت هيئة الإطفاء أن أحد الإطفائيين أصيب بجروح خلال عملية إخماد الحريق، كما قالت السلطات.

وتظهر الصور التى تم بثها حريقا مشتعلا وأعمدة دخان متصاعدة.

ترسو على هذا الرصيف "بير 45" أيضا السفينة العسكرية الأمريكية جيريميا أوبرين التي تنتمي إلى فترة الحرب العالمية الثانية ولم تصب بأضرار بسبب الحريق.

ويوجد على هذه الأرصفة المجاورة لهذا الرصيف العديد من المنشآت الجذابة مثل المطاعم والمحال التي يفضلها السائحون والمصطافون والمواطنون على حد سواء.

اندلاع حريق ميناء سان فرانسيسكو واشنطن أمريكا

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