الرئيس الأفغاني يرحب بإعلان طالبان وقف إطلاق النار ويدعو الأمن للقيام بالمثل
أفغانستان - (أ ش أ)
رحب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، اليوم السبت، بإعلان حركة طالبان وقف هجماتها خلال عيد الفطر، داعيًا قوى الأمن للقيام بالمثل، وذلك بعد أكثر من أسبوع من توجيهه الجيش باستئناف العمليات ضد حركة طالبان على خلفية هجمات للحركة أوقعت عشرات القتلى.
وكتب عبد الغني - على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نرحب بإعلان طالبان وقف إطلاق النار، كما ستمدد الحكومة الأفغانية العرض المطروح بشأن عملية السلام".
كما وجه الرئيس الأفغاني قوات الأمن والدفاع أن تلتزم بقرار وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الأحد، على أن تدافع عن نفسها إن تعرضت للهجوم.
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