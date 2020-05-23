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سوريا تكشف حقيقة إغلاق معبر حدودي بعد إصابة موظفًا بكورونا

10:52 م السبت 23 مايو 2020
سوريا تكشف حقيقة إغلاق معبر حدودي بعد إصابة موظفًا بكورونا

وزير الصحة السوري نزار يازجي

وكالات

قال وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي رده تعليقا على ما تم تداوله من إغلاق لمرفأ طرطوس بعد الاشتباه بإصابة أحد عناصر الجانب الروسي بفيروس كورونا، إن الموضوع ليس بهذا الشكل بل إنه لدى إجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ أعطى نتيجة إيجابية ونسبة دقتها تصل إلى 70 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزير قوله: "إنه وحرصًا من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة وقد جاءت نتائج فحوصات جميع العاملين سلبية وتم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم".

ولفت الوزير السوري إلى أن المرفأ يعمل بشكل طبيعي وسيتم إجراء اختبار (بي سي أر) ثان للحالة المشتبهة يوم غد لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.

نزار يازجي سوريا فيروس كورونا

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