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رئيسا وزراء الجزائر وتونس يبحثان العلاقات المشتركة والتعاون الثنائي

10:46 م السبت 23 مايو 2020
رئيسا وزراء الجزائر وتونس يبحثان العلاقات المشتركة والتعاون الثنائي

عبد العزيز جراد

الجزائر - (أ ش أ)

بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، مع نظيره التونسي إلياس الفخفاخ، التعاون الثنائي والعلاقات المشتركة بين البلدين.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية، اليوم السبت، أن جراد والفخفاخ تبادلا - خلال اتصال هاتفي أجراه جراد بنظيره التونسي - التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك وتبادلا التمنيات بالرقي والازدهار للشعبين الجزائري والتونسي الشقيقين.
وأضاف البيان أن المسؤولين ناقشا سبل ووسائل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تبادلا تقديراتهما للوضع الصحي، في مكافحة فيروس كورونا في البلدين.

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عبد العزيز جراد الجزائر إلياس الفخفاخ

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