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رئيس النمسا ينهئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك

09:48 م السبت 23 مايو 2020
رئيس النمسا ينهئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك

الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين

النمسا - (أ ش أ)

أعرب الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، عن خالص تهنئته إلى مسلمي النمسا والعالم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس النمساوي في تصريحات، اليوم السبت، "اتقدم بخالص التهاني إلى جميع المسلمين في النمسا بمناسبة انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك ونتمنى لهم موفور الصحة والسعادة" .

ومن جانبه .. تقدم أوميت فورال رئيس الهيئة الاسلامية النمساوي بتهنئة مماثلة إلى مسلمي النمسا بمناسبة حلول عيد الفطر .

وقال فورال "إن أداء صلاة العيد ستكون في المنازل بسبب الظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا المستجد، داعيا إلى الله أن يزيح هذه الأزمة عن كل البشرية وأن يتمتع الجميع بالصحة والعافية" .

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