موريتانيا تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا
موريتانيا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال مدير عام الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، في تصريح بثته الإذاعة الموريتانية مساء اليوم السبت، إنه وبعد فحص 255 شخصا تأكدت إصابة 27 شخصا؛ ليصبح مجموع الاصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي 227 حالة، تعافى منها ست حالات، وتوفى أربعة أشخاص، فيما يواصل 217 مصابا علاجهم في المستشفيات.
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