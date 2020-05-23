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بعد تعذر رؤية الهلال.. الصومال: السبت أول أيام عيد الفطر

07:46 م السبت 23 مايو 2020
بعد تعذر رؤية الهلال.. الصومال: السبت أول أيام عيد الفطر

عيد الفطر

وكالات

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الصومالية، مساء اليوم السبت، أول أيام عيد الفطر، عقب إعلانها أمس الجمعة عدم ثبوت رؤية هلال شوال.

وأشار الشيخ نور محمد حسن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في مقطع فيديو بث على حساب المجلس العام لعلماء الصومال، على تويتر، إلى أن الهلال ثبتت رؤيته في كثير من الأقاليم الواقعة في جنوب الصومال.

وقدم كل من الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه حسن علي خيري التهاني إلى الشعب الصومالي بحلول مناسبة العيد.

محمد عبد الله فرماجو الصومال عيد الفطر تويتر

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