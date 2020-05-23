موسكو: لن نوقع اتفاقًا جديدًا بعد انسحاب واشنطن من معاهدة السماوات المفتوحة

موسكو - (د ب أ)

لا ترى روسيا ثمة فرصة لإبرام اتفاق جديد في حالة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة السماوات المفتوحة.

وتسمح اتفاقية "السماوات المفتوحة" للدول الأربع والثلاثين الموقعة عليها ومنها الولايات المتحدة وروسيا بالقيام بعدة طلعات مراقبة سنويا في أجواء الدول الأخرى المشاركة في الاتفاقية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريح للتلفزيون الحكومي اليوم السبت، "ليس هناك احتمال لإبرام اتفاقية جديدة تحل محل المعاهدة. كما أننا لسنا بحاجة لمثل هذا الاحتمال كذلك".

وأضاف ريابكوف أن المعاهدة الحالية كانت تجري بشكل مثالي وضمنت أمن أوروبا. وأوضح أنه لا يتوقع أن تلتزم الولايات المتحدة بالمعاهدة حتى لو لبت روسيا جميع المطالب الأمريكية.

وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت أمس الأول الخميس، أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة المبرمة بين دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول حلف وارسو السابق بشأن المراقبة الجوية العسكرية المتبادلة الرامية إلى تعزيز الثقة.

وأشارت واشنطن إلى عدم امتثال روسيا، وقد أثار إعلانها الانسحاب قلقا دوليا، حيث أعرب أعضاء آخرون في الناتو عن أسفهم إزاء قرار الولايات المتحدة.