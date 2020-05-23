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باكستان تطلع الأمم المتحدة على الوضع المتدهور بجامو وكشمير

06:51 م السبت 23 مايو 2020
باكستان تطلع الأمم المتحدة على الوضع المتدهور بجامو وكشمير

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

باكستان - (أ ش أ)


بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الوضع في منطقة جامو وكشمير والتوترات مع الهند.
واستعرض قريشي خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، الوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند، معربًا عن قلق باكستان البالغ حيال خطوات الهند غير القانونية لتغيير التركيبة السكانية في جامو وكشمير المحتلة، مشيرا إلى قانون الإقامة الجديد الذي فرضته الهند، يعد انتهاكًا صارخا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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Asha
شاه محمود قريشي باكستان الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

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