أثينا تكشف حقيقة احتلال تركيا لجزيرة يونانية
أثينا - (د ب أ)
أعلنت الحكومة اليونانية، اليوم السبت، أنه لم يتم احتلال أي جزء من الأراضي اليونانية، بعد تقارير وردت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن سيطرة قوات الأمن التركية على جزيرة صغيرة في نهر حدودي.
وقال بيان لوزارة الخارجية: "لا توجد قوة أجنبية على الأراضي اليونانية".
وذكرت مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية اليونانيتين أن قوات الأمن التركية احتلت لفترة قصيرة جزيرة صغيرة تابعة لليونان خلال الأيام القليلة الماضية في نهر إفروس الحدودي .
ويعتقد أن القوات التركية تحاول منع اليونانيين من بناء سياج حتى لا يتمكن المهاجرون من عبور هذا الجزء الضحل من النهر من تركيا إلى اليونان وبالتالي إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقع هذه الجزيرة الصغيرة بالقرب من بلدة فيريس اليونانية بين فرعين لنهر إفروس. ووفقا لمعاهدة بين أنقرة وأثينا تم إبرامهما عام 1926، تمتد الحدود على طول الفرع الشرقي من النهر.
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