إصابة أكثر من 40 شخصًا بكورونا بعد حضور قداس في فرانكفورت

إصابة أكثر من 40 شخصًا بكورونا بعد حضور قداس في فر

فرانكفورت- (د ب أ):

أصيب أكثر من 40 شخصا بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عقب حضورهم قداسا بالكنيسة المعمدانية في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وقال مدير إدارة الصحة بالمدينة، رينيه جوتشالك، اليوم السبت: "الغالبية العظمى من المصابين ليسوا في حالة مرضية صعبة. على حد علمنا، هناك شخص واحد فقط بالمستشفى".

ويرجح نائب رئيس الكنيسة البروتستانتية-المعمدانية، فلاديمير بريتسكاو، أن يكون عدد المصابين الذين استدعت حالتهم الدخول إلى المستشفى ستة.

كما أعلنت مدينة هاناو الألمانية أنه وفقا لمعلومات منطقة ماين-كينتسيش، أصيب من هاناو 16 شخصا، على الأقل، بفيروس كورونا المستجد خلال القداس الذي أقيم في فرانكفورت، لذلك ألغت المنطقة والمدينة صلاة عيد الفطر للمسلمين والتي كانت مقررة بإستاد "هيربرت دروزه" غدا الأحد.

وأضافت المدينة أن إقامة هذه الفعالية الدينية بالنظر إلى ما حدث في فرانكفورت لن يكون تصرفا مسؤولا.