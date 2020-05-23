إصابة عدد من الأفراد بكورونا بعد زيارة مطعم في ألمانيا

مورمرلاند(ألمانيا)- (د ب أ):

أصيب عدد من الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عقب زيارتهم لمطعم في مدينة لير بولاية سكسونيا السفلى، غربي البلاد.

وقال صاحب المطعم، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، السبت، وهو من بين المصابين أيضا: "كان هناك زبائن مصابين وأتوا إلى مطعمي"، مضيفا أن نتيجة التحاليل جاءت إيجابية لأربعة زبائن، وله شخصيا، كما أشار إلى أن ثلاثة أصدقاء له أصيبوا أيضا بالفيروس.

ولا يعلم صاحب المطعم، ما إذا كانت الإصابات حدثت في 15 مايو خلال أمسية إعادة افتتاح المطعم في منطقة مورمرلاند، مضيفا أنه من المحتمل أيضا أن يكون هناك أشخاص أصيبوا قبل هذه الليلة أو بعدها.

وكان يوجد في المطعم 40 فردا. وبحسب صاحب المطعم، كان هناك التزام بقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية.

وبحسب بيانات منطقة لير، سجلت إدارة الصحة سبع حالات إصابة مؤكدة لها علاقة بزيارة المطعم. وتم إيداع 50 شخصا على الأقل في الحجر المنزلي احترازيا.