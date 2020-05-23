أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

إصابة عدد من الأفراد بكورونا بعد زيارة مطعم في ألمانيا

03:30 م السبت 23 مايو 2020
إصابة عدد من الأفراد بكورونا بعد زيارة مطعم في ألمانيا

فيروس كورونا في المانيا

مورمرلاند(ألمانيا)- (د ب أ):

أصيب عدد من الأشخاص بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عقب زيارتهم لمطعم في مدينة لير بولاية سكسونيا السفلى، غربي البلاد.

وقال صاحب المطعم، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، السبت، وهو من بين المصابين أيضا: "كان هناك زبائن مصابين وأتوا إلى مطعمي"، مضيفا أن نتيجة التحاليل جاءت إيجابية لأربعة زبائن، وله شخصيا، كما أشار إلى أن ثلاثة أصدقاء له أصيبوا أيضا بالفيروس.

ولا يعلم صاحب المطعم، ما إذا كانت الإصابات حدثت في 15 مايو خلال أمسية إعادة افتتاح المطعم في منطقة مورمرلاند، مضيفا أنه من المحتمل أيضا أن يكون هناك أشخاص أصيبوا قبل هذه الليلة أو بعدها.

وكان يوجد في المطعم 40 فردا. وبحسب صاحب المطعم، كان هناك التزام بقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية.

وبحسب بيانات منطقة لير، سجلت إدارة الصحة سبع حالات إصابة مؤكدة لها علاقة بزيارة المطعم. وتم إيداع 50 شخصا على الأقل في الحجر المنزلي احترازيا.

ألمانيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

إصابة أكثر من 40 شخصًا بكورونا بعد حضور قداس في فرانكفورت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5240905

    عدد المصابين

  • 2075914

    عدد المتعافين

  • 338762

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تكشف شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا