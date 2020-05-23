كورونا في بريطانيا: 255 ألفا و544 وفاة و36 ألفا و475 إصابة

لندن- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 255,544، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا إلى 36,475، بينما وبلغ عدد المتعافين 1142.

وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في بريطانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت.