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كورونا في بريطانيا: 255 ألفا و544 وفاة و36 ألفا و475 إصابة

01:15 م السبت 23 مايو 2020
كورونا في بريطانيا: 255 ألفا و544 وفاة و36 ألفا و475 إصابة

كورونا في بريطانيا

لندن- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 255,544، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت لندن، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب فيروس كورونا إلى 36,475، بينما وبلغ عدد المتعافين 1142.

وقد مر حوالي 16 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في بريطانيا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت.

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