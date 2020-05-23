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بسبب "عطارد والزهرة".. هل أخطأت دول أفريقية في رؤية هلال شوال؟

12:23 م السبت 23 مايو 2020
بسبب "عطارد والزهرة".. هل أخطأت دول أفريقية في رؤية هلال شوال؟

هل أخطأت دول أفريقية في رؤية هلال شوال؟

وكالات:
قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الأفريقية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر، بسبب تواجد كوكبي عطارد والزهرة فوق الأفق الغربي بشكل متقارب ولافت للنظر.
وغرّد المركز الفلكي عبر تويتر، السبت: "هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي".
وأضاف أن "كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب".

وتابع في تغريدة أخرى منفصلة: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا".

وأعلنت 5 دول أفريقية (موريتانيا والسنغال ومالي وساحل العاج والنجر) تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يحل غدًا الأحد، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر.

عطارد الزهرة رؤية الهلال هلال شوال

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