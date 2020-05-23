بسبب "عطارد والزهرة".. هل أخطأت دول أفريقية في رؤية هلال شوال؟

وكالات:

قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الأفريقية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر، بسبب تواجد كوكبي عطارد والزهرة فوق الأفق الغربي بشكل متقارب ولافت للنظر.

وغرّد المركز الفلكي عبر تويتر، السبت: "هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي".

وأضاف أن "كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب".

هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الأفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي. يشار إلى أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدا ولافت للنظر كما هو مبين في الصور المرفقة. قد يكون هذا هو السبب. pic.twitter.com/K9YpUVzyni — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وتابع في تغريدة أخرى منفصلة: "صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس، يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا".

صورة توضح موقع القمر تحت الأفق لحظة غروب الشمس يوم الجمعة، وموقع عطارد والزهرة المتقاربين فوق الأفق الغربي، وذلك كما يظهر من غرب أفريقيا. pic.twitter.com/JQ9LInKa7j — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 23, 2020

وأعلنت 5 دول أفريقية (موريتانيا والسنغال ومالي وساحل العاج والنجر) تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يحل غدًا الأحد، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر.