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باكستان: مقتل 97 في تحطم الطائرة المنكوبة ونجاة شخصين

11:00 ص السبت 23 مايو 2020
باكستان: مقتل 97 في تحطم الطائرة المنكوبة ونجاة شخصين

مقتل 97 في تحطم الطائرة المنكوبة ونجاة شخصين

إسلام آباد- (د ب أ):

أعلنت السلطات الباكستانية، السبت، مقتل 97 شخصا، بعد تحطم طائرة في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة بإقليم السند، ميران يوسف "تأكد الآن مقتل 97 شخصا من ركاب الطائرة".

وكان هناك 91 راكبا وطاقم مكون من 8 أفراد على متن الطائرة، طراز "إيرباص إيه 320"، التي تحطمت في شارع ضيق، قبل دقائق من هبوطها المقرر في مطار "جناح" الدولي أمس الجمعة.

وقال يوسف إنه تم نقل جثث الركاب والطاقم إلى مستشفيين مختلفين وتم تحديد هوية 19 شخصا حتى الآن.

وقال فايق علي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لقواعد البيانات والتسجيل إن فريقا من الهيئة يساعد السلطات في تحديد هوية الجثث.

واستخدم رجال الإنقاذ من الجيش والمدنيين آلات ثقيلة ومروحيات لإزالة الأنقاض والحطام في الشارع الواقع في حي "موديل كولوني" بمنطقة "مالير كانتونمنت".

وأعطى الناجيان، اللذان تم العثور عليهما صباحا خلال عملية الإنقاذ أملا في احتمال أن يكون هناك المزيد من الناجين.

الطائرة الباكستانية تحطم طائرة كراتشي

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