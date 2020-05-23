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بعد أسبوعين من حادث مماثل.. وفاة 3 أشخاص في حريق بمستشفى في روسيا

10:48 ص السبت 23 مايو 2020
بعد أسبوعين من حادث مماثل.. وفاة 3 أشخاص في حريق بمستشفى في روسيا

وفاة 3 أشخاص في حريق بمستشفى في روسيا

موسكو- (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، وأصيب ثلاثة آخرين في حريق اندلع بمستشفى في منطقة "تارتارستان" الروسية خلال الليل في مدينة "زيلينودولسك"، على بعد حوالي 650 كيلومترا شرق موسكو، حيث تم نقل 88 مريضا وموظفا إلى مكان آمن، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضافت الوكالة أنه طبقا لمحققين، اندلع الحريق في غرفة يرقد بها 4 مرضى ذكور. ويعتقد أن ماسا كهربائيا كان السبب فيه.

وقبل حوالي أسبوعين فقط، توفي 6 أشخاص في حريق بمستشفى في مدينة سان بطرسبرج. وكان سبب الحريق خللا في جهاز تنفس صناعي.

وقبل ذلك ببضعة أيام، توفي 11 شخصا في حريق في نزل بمدينة "كراسنوجورسك" غرب موسكو.

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