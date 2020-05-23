ترامب يدعو لفتح دور العبادة: نحتاج مزيدا من الصلوات

واشنطن- (بي بي سي):

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات بالسماح بإعادة فتح دور العبادة في ولاياتهم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع مشيرا إلى أنه يعتبر الخدمات التي تقدمها الكنائس والمعابد والمساجد "أساسية".

وبقت دور العبادة مغلقة منذ عدة أسابيع بسبب الإجراءات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ووجه ترامب تحذيرا لحكام الولايات بأنه سيتجاوز سلطات حاكم أي ولاية يرفض إعادة فتح دور العبادة دون أن يوضح الإجراءات التي قد يلجأ إليها لفعل ذلك.

وقال ترامب: "إذا لم يفعلوا ذلك فسوف أتجاوز سلطة حكام الولايات لأننا في أمريكا نحتاج مزيدا من الصلوات لا التقليل منها".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه قرر اعتبار دور العبادة سواء كانت كنائس أومعابد أومساجد أماكن تقدم خدمات أساسية للمواطنين وبالتالي يجب فتحها بأسرع ما يمكن.

وتزداد الضغوط على حكام الولايات بهدف إعادى فتح الاقتصاد بشكل كلي.

وأضاف ترامب "بعض حكام الولايات اعتبروا متاجر بيع الخمور والبقالة وعيادات الإجهاض أماكن تقدم خدمات أساسية للمواطنين وتركوا الكنائس وبقية دور العبادة وهو خطأ كبير".

ويشكك خبراء قانونيون في قدرة ترامب على تنفيذ وعوده "فحكام الولايات لا يخضعوا لسلطته".

ويرى مراقبون أن ترامب، الذي حصل على دعم قطاع كبير من المتدينين خاصة المسيحيين الإنجيليين في الانتخابات الرئاسية عام 2016، يطمح لتكرير الأمر ذاته في الانتخابات المقبلة نهاية العام.

وشهدت الأيام السابقة جدلا كبيرا بين ترامب وحكام الولايات حول إعادة فتح الاقتصاد.