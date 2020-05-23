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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 52437 حالة

09:07 ص السبت 23 مايو 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 52437 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 52437 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت، أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 1743 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم "البنجاب" والعاصمة "إسلام أباد" وإقليم "آزاد جامو وكشمير"، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1101 حالة عقب تسجيل 14 وفاة جديدة في إقليم "البنجاب".

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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