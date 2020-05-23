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رئيسة سنغافورة تؤكد ضرورة الاستفادة من احتياطي النقد الأجنبي في مكافحة كورونا

07:52 ص السبت 23 مايو 2020
رئيسة سنغافورة تؤكد ضرورة الاستفادة من احتياطي النقد الأجنبي في مكافحة كورونا

رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب

سنغافورة- (د ب أ):
قالت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، إن "الظروف الاستثنائية للغاية"، التي تمر بها البلاد وسط تفشي فيروس كورونا تؤهل البلاد للسحب بشكل نادر من احتياطيات النقد الأجنبي لدى سنغافورة، حسبما أفادت صحيفة "ستريتس تايمز".

وذكرت الصحيفة، أن حليمة قالت للصحفيين في مكالمة هاتفية عبر الفيديو يوم الجمعة: "نحن في وضع أصبح بقاؤنا ووجودنا على المحك".

وتابعت "نحن بحاجة إلى استخدام الاحتياطيات للتأكد من قدرتنا على رعاية المواطنين وتوفير الصحة والسلامة لهم" ولضمان الحفاظ على دخلهم.

وحصلت حكومة سنغافورة الشهر الماضي على موافقة على سحب 21 مليار دولار سنغافوري من الاحتياطيات السابقة لتمويل حزمتي تحفيز.

وقالت، إنه لاتخاذ أي قرار إضافي للقيام بذلك يجب الانتظار حتى يعلن نائب رئيس الوزراء هنج سوي كيت عن مزيد من الدعم في البرلمان يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة (بلومبرج) للأنباء.

وأضافت حليمة: "احتياطياتنا السابقة مهمة بالنسبة لنا، لكننا نريد أيضا التأكد من أننا نستطيع رعاية هذا الجيل وجيل المستقبل".

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