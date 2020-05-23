أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رئيس وزراء السودان يُدين الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية

07:37 ص السبت 23 مايو 2020
رئيس وزراء السودان يُدين الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية

عبدالله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):
أدان رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الإعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية، مؤكدًا التزام الدولة بمعالجة هذا الأمر عبر القانون الرادع.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صباح اليوم السبت، أن حمدوك ترأس، مساء أمس، اجتماعا مع ممثلي المكتب الموحد للأطباء وتنسيقية نواب الاخصائيين، بحضور وزراء شئون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، الصحة الدكتور أكرم التوم، العدل نصر الدين عبد الباري، الداخلية الفريق شرطة الطريفي أدريس، والنائب العام تاج السر الحبر، وذلك لمناقشة ظاهرة الاعتداءات المتكررة على الكوادر الطبية والصحية في أماكن عملهم وإيجاد معالجات حاسمة وصارمة لها.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، تقديره العالي لدور الأطباء والكوادر الصحية في العمل العام ودورهم في "ثورة ديسمبر"، الذي لن ينساه الشعب السوداني.

واستمع الاجتماع إلى عرض من ممثلي الأطباء للملابسات المختلفة لظاهرة التعدي على الكوادر الصحية والطبية، كما استعرض مسودة قانون حماية الكوادر الصحية والطبية قدمته وزارة العدل.

وشدد حمدوك على ضرورة الإسراع في إجازة القانون المقترح لحماية الكوادر الصحية والطبية بشكل عاجل، وإنشاء شرطة حماية المرافق الطبية والصحية وتأهيلها بالشكل المطلوب.

وثمن الدور المتعاظم الذي ظل يبذله الأطباء في ظل الظروف الاستثنائية مع انتشار جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأطباء ظلوا يشكلون خط الدفاع الأول لحماية المواطن والتصدي لوباء كورونا.وأكد التزام الدولة بشكل كامل بدعم وتطوير الخدمات الاجتماعية في مجالي الصحة والتعليم كأحد أهداف ثورة ديسمبر.

هذا المحتوى من

عبدالله حمدوك السودان الكوادر الطبية عمليات اعتداء

الخبر التالى:

الرئيس الموريتاني: الوضع الراهن في مواجهة فيروس كورونا خطير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان