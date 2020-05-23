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المكسيك تسجل ثاني أكبر زيادة في الوفيات بسبب كورونا هذا الأسبوع

06:57 ص السبت 23 مايو 2020
المكسيك تسجل ثاني أكبر زيادة في الوفيات بسبب كورونا هذا الأسبوع

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك زيادة يومية قياسية في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، بلغت 479 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6989، حسبما أفادت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

كما تم تسجيل 2960 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 62527 إصابة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أيام التي تشهد فيها المكسيك زيادة قياسية في عدد الوفيات. وأصبحت المكسيك واحدة من الدول الـ10 الأكثر تضررا بفيروس كورونا في العالم، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وتأتي الزيادة في حالات الإصابة والوفاة في أول أسبوع تبدأ فيه المكسيك في إعادة فتح اقتصادها، حيث رفعت الإغلاق عن البلديات التي لم تسجل حالات إصابة أو سجلت إصابات قليلة، كما وضعت خططا لإعادة بدء العمل في قطاعات السيارات والتعدين والبناء.​

المكسيك حالات وفيات فيروس كورونا

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