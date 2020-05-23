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انتشال جثة وبحث عن مفقودين إثر غرق مركب مهاجرين في صفاقس التونسية

05:15 ص السبت 23 مايو 2020
انتشال جثة وبحث عن مفقودين إثر غرق مركب مهاجرين في صفاقس التونسية

أرشيفية

تونس - (د ب أ):
قال مصدر بمدينة صفاقس التونسية، إن مركبا يقل العشرات من المهاجرين غير الشرعيين غرق في سواحل المدينة فجر اليوم السبت، بينما كان في طريقه إلى السواحل الإيطالية.

وقال أحد أهالي حي الحبيب في صفاقس، إن المركب الغارق كان يقل عددًا من أبناء الحي، ولم يتضح عددهم على وجه الدقة.

وذكرت مصادر من الحماية المدنية في صفاقس، أن عددًا من المهاجرين نجوا من الغرق فيما تم انتشال جثة ويجري البحث عن عدد آخر من المفقودين.

وسواحل صفاقس وجزيرة قرقنة المجاورة هما منصتان رئيسيتان لرحلات الهجرة السرية إلى أقرب نقطة من السواحل الإيطالية.

وشهدت المنطقة أسوأ حادثة غرق في 2018 حينما أدى انقلاب قارب مكتظ بالمهاجرين إلى وفاة اكثر من 80 مهاجرا.

مركب مهاجرين صفاقس حادث غرق تونس

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