البرازيل تحتل المرتبة الثانية بدل روسيا في معدل الإصابات بفيروس كورونا
رازيليا - (أ ش أ):
سجلت البرازيل 1001 وفاة بفيروس كورونا، الجمعة، و330890 إصابة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بدلًا من روسيا في معدل الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
وأفادت السلطات الصحية البرازيلية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن معدل الوفيات بكورونا بلغ 21048 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس 330890 حالة.
وبهذا المعدل تسجل البرازيل الرقم الأعلى بين جميع بلدان أمريكا اللاتينية، فيما تشير التقديرات غير الرسمية أن العدد قد يكون أكبر بكثير.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
15003
عدد المصابين
-
4217
عدد المتعافين
-
696
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
5128492
عدد المصابين
-
1966135
عدد المتعافين
-
333489
عدد الوفيات
إعلان