أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يبحثات العلاقات الثنائية ومواجهة كورونا

12:51 ص السبت 23 مايو 2020
ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يبحثات العلاقات الثنائية ومواجهة كورونا

الملك عبدالله الثاني

عمان - أ ش أ
بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلح الإماراتي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، المستجدات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك سبل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

هذا المحتوى من

عبدالله الثاني الأردن عمان فيروس كورونا

الخبر التالى:

صحيفتان: أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني خرق قواعد العزل العام

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان