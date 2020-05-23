ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يبحثات العلاقات الثنائية ومواجهة كورونا
عمان - أ ش أ
بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلح الإماراتي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين بحثا، خلال اتصال هاتفي، المستجدات الإقليمية الراهنة، بما في ذلك سبل مجابهة فيروس كورونا المستجد.
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