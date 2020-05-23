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الصحة العالمية: حالات كورونا تتجاوز 100 ألف في أفريقيا

12:30 ص السبت 23 مايو 2020
الصحة العالمية: حالات كورونا تتجاوز 100 ألف في أفريقيا

منظمة الصحة العالمية

جوهانسبرج - (د ب أ):

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أفريقيا وصل إلى مرحلة مهمة، حيث بلغ أكثر من 100 ألف حالة.

غير أن الجائحة بدت أنها تتخذ مسارا مختلفا هناك عن بقية مناطق العالم.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة لأفريقيا ماتشيديسو مويتي في بيان إنه "حتى الآن .. نجت القارة من الأرقام المرتفعة للوفيات التي تضرب مناطق أخرى من العالم".

ولم تسجل أفريقيا سوى 3100 حالة وفاة مؤكدة بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا، بينما كانت هناك 4900 حالة وفاة، عندما سجل الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 100 ألف حالة إصابة.

ويظهر التحليل المبكر أن ذلك قد يكون له علاقة بالتركيبة السكانية، إذ أن أكثر من 60 بالمئة من سكان أفريقيا هم دون سن الخامسة والعشرين.

ووفقا للمنظمة، قد يكون إسراع حكومات أفريقية في فرض قيود إغلاق مع إجراء فحوصات ورصد وحملات توعية بالنظافة العامة قد ساعد في إبطاء تفشي الفيروس.

غير أن مويتي حذر من أن نظم الرعاية الصحية في أفريقيا هشة وقد لا تكون قادرة على التعامل مع طفرات مفاجئة في الحالات، مضيفا أن من الضروري تعزيز الفحوصات.

منظمة الصحة العالمية أفريقيا كوفيد-19 فيروس كورونا

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