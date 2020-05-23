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أمريكي يكلف شركته 100 ألف دولار بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا

12:26 ص السبت 23 مايو 2020
أمريكي يكلف شركته 100 ألف دولار بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

ذكرت النيابة العامة الفيدرالية الأمريكية، أن مواطنا بولاية جورجيا كلّف شركته نحو 100 ألف دولار جراء الإغلاق والتعقيم وإرسال زملائه إلى الحجر الصحي، بعدما ادعى كذبا إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة فقد وجّهت النيابة العام لأنطونيو دافيس (34 عاما) تهمة غش صاحب العمل بعد تزوير شهادة طبية موجهة تقول إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا الخاصة به جاءت إيجابية، قبل أن يعترف لاحقا بأنه لم يُصاب بالمرض.

ووفقا للنيابة العامة، فقد كلفت كذبة دافيس الشركة أكثر من 100 ألف دولار وأجبرت 4 من زملائه على الأقل على الدخول في حجر صحي.

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فيروس كورونا النيابة العامة الفيدرالية الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية كوفيد 19

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