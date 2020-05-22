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الجيش الليبي يسيطر على مدينة جديدة جنوب العاصمة طرابلس

11:26 م الجمعة 22 مايو 2020
الجيش الليبي يسيطر على مدينة جديدة جنوب العاصمة طرابلس

الجيش الوطني الليبي

وكالات:

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر، إحكام السيطرة على مدينة مزدة في منطقة الجبل الغربي جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الليبي، ميلود الزوي اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، إن السرية 23 بالكتيبة الأولى تعمل بعد دخول مزدة، على تأمين البوابات الشرقية والغربية للمدينة وطرد جميع المليشيات منها.

وبدأت قوة ضخمة من قوات الجيش الوطني الليبي وقوات "الصاعقة" والقوة المساندة من أبناء مدينة الزنتان، بالانتشار في مزدة وعلى طول الطريق السريع المودي إلى مدينتي غريان والأصابعة.

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